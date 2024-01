Data de reunião para definir destino de membros do PDT ainda é incerta

"A gente ainda está aguardando a melhor data para a agenda dos prefeitos do Interior. A gente espera que, até o final deste mês, tenhamos essa reunião para tomar uma decisão conjunta com prefeitos, candidatos a prefeito, deputados e o nosso presidente Cid, encaminhando aí todo esse processo", afirmou o parlamentar nesta quinta-feira, 7.

O líder do PDT na bancada da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Guilherme Landim (PDT), informou que ainda não há data definida para reunião do diretório estadual da sigla que definiria rumo partidário de quem decidiu sair da legenda. A previsão é de que o encontro aconteça ainda neste mês de dezembro.

Ainda de acordo com Landim, o consenso não é possível visto que algumas lideranças já têm articulação com outras legendas. "É impossível você conseguir um consenso total, porque você chega em determinados municípios que já têm as forças acomodadas em outros partidos e, porventura, pode acontecer de já haver um grupo que está nesse partido futuro e isso não é nada de novidade no nosso grupo. Isso sempre aconteceu".

O deputado, no entanto, confirmou que a deliberação tem o objetivo de unir o maior número possível de pedetistas numa nova legenda. "Nós estamos conversando diariamente com o grupo. Cada deputado conversando com seus aliados, o senador Cid conversando com outras pessoas também, para que a gente possa, no máximo possível, ir todo mundo junto".

Questionado sobre a adesão de mais prefeitos à saída em massa da sigla pedetista, Landim comentou que "não houve uma campanha" nesse sentido.

"Nós tivemos aquela reunião em que tivemos o indicativo de todo mundo que queria acompanhar esse grupo, mas ninguém saiu fazendo uma campanha: ‘Fulano, tu vai ter que sair, tu vai junto comigo…’. Ninguém está fazendo nada para aparecer na imprensa. Nós não queremos fazer uma lista e mostrar: ‘ó, vão sair x ou Y’. Não", acrescentou.