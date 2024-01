Relator vota a favor de Cavalcante, que falou em ganhar eleição "na bala": "Bem-humorado"

Delegado Cavalcante, na comemoração de um 7 de setembro com ar de palanque Crédito: AURÉLIO ALVES

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou, nesta terça-feira, 5, o julgamento do recurso de Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, mais conhecido como Delegado Cavalcante, candidato no pleito de 2022 a deputado federal do Ceará pelo PL, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral cearense (TRE-CE) que condenou o deputado por abuso de poder político e abuso de autoridade. Além disso, o órgão cearense o condenou por uso indevido das redes sociais. A ação decorre de uma fala do candidato, na qual ele afirmou que aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "ganhariam na bala".

"E não vamos aceitar que as urnas dê [sic] a vitória para quem não presta. E digo mais: se a gente não ganhar… se a gente não ganhar – eu vou repetir – se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Na bala. Nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde. Nós vamos ganhar na bala”, disse o candidato à época. Ele prosseguiu, em tom ameaçador: "Não tenho medo dessa corja, desses pilantras que acabaram com o Brasil. Não vamos deixar esses ladrões acabarem com o presidente". O relator do caso, ministro cearense Raul Araújo foi o único a votar e se manifestou a favor do recurso, dizendo que, ainda que a fala seja "reprovável", não teria "gravidade nem repercussão" suficientes para afetar o pleito. O vídeo, compartilhado pelo canal do O POVO no Youtube, mostra que cerca de 19.672 pessoas vizualizaram o conteúdo. Assista

O ministro acrescentou que Cavalcante é conhecido no Ceará pelo estilo "fanfarrão", com a fala estando mais próxima a uma "bravata" do que a uma ameaça. O julgamento, no entanto, foi interrompido por um pedido de vista apresentado pelo magistrado Antonio Carlos Ferreira.

“Em princípio, não creio que um discurso inflamado de 35 segundos cogitando roubo nas urnas e solução por meio da bala seja um discurso simples e bem-humorado, mas me vejo na contingência de aprofundar o exame”, disse o ministro.