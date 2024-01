Morre Zé Ilo, ex-prefeito de Quixelô e ex-deputado empossado no hospital e que não exerceu mandato

Morreu o ex-prefeito de Quixelô e ex-deputado estadual José Ilo Dantas, aos 81 anos. Ele é pai do deputado estadual Agenor Neto (MDB). Zé Ilo foi eleito deputado em 2006, pelo PSDB, mas não chegou a exercer o mandato. A saúde se agravou entre a eleição e a posse. Ele foi empossado no hospital, em fevereiro de 2007, e permaneceu licenciado todo o mandato.

"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do médico, ex-prefeito e ex-deputado estadual dr. José Ilo Dantas, pai do deputado Agenor Neto. Ele travou uma longa batalha pela vida e certamente será sempre lembrado com muito carinho e saudade por sua família, amigos e admiradores. Deixo meu abraço de solidariedade ao colega deputado Agenor Neto e a todos os familiares do dr. José Ilo. Que Deus o receba em sua morada", publicou Evandro.

"Vá com Deus meu pai! Você deixou um grande legado, exemplo de ser humano, pai de família, médico humanitário, um homem a quem eu sempre busquei me espelhar para seguir nessa caminhada que muitas vezes chega a ser espinhosa", escreveu Agenor Neto.

Conforme o filho, o pai lutou por 17 anos contra uma doença que se iniciou com um problema na aorta, artéria responsável por levar oxigênio para todo o organismo. Dela derivam todas as demais artérias, à exceção da pulmonar.

A sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 6, foi encerrada em homenagem a Zé Ilo.