Kassio pede vista em julgamento sobre Lei das Estatais; placar está em 1x1

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques pediu vista no julgamento que discute as restrições impostas pela Lei das Estatais à nomeação de políticos para cargos de direção e conselhos de administração de empresas públicas. Há um voto do ministro André Mendonça favorável às travas da lei e um voto do relator, Ricardo Lewandowski, para flexibilizar as normas. Mais cedo, o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) adiantou a possibilidade de pedido de vista no julgamento e a expectativa de um resultado desfavorável ao governo.

"Os dispositivos servem como instrumento de concretização de finalidades privilegiadas pelo texto constitucional, como moralidade, impessoalidade, eficiência e transparência no âmbito das estatais", disse Mendonça, citando também o "direito a uma boa administração".

O ministro afirmou que a lei não viola nenhum direito fundamental e atende às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - "clube dos países ricos" no qual o Brasil tentou entrar nos últimos anos. A Lei das Estatais chegou a ser elogiada pelo grupo em relatório de 2020.