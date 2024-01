Enquadramento de Itaipu na Lei das Estatais é incerto, dizem especialistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quarta-feira, 6, o julgamento de ação que questiona as travas impostas pela Lei das Estatais à nomeação de políticos para cargos de direção e conselho de empresas públicas. O governo fez uma série de nomeações vedadas pela lei até a proibição ser suspensa, em março deste ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também nomeou cinco ministros para o conselho da Itaipu, mas a situação da empresa é distinta por ser binacional.

"É uma empresa única no arcabouço jurídico brasileiro. Ela está submetida somente às regras de criação", afirma o advogado Luís Fernando Priolli, sócio na área de Energia, Petróleo e Gás do Urbano Vitalino Advogados. Ou seja, a Itaipu responde apenas ao tratado firmado entre Brasil e Paraguai e, no geral, não está submetida à legislação brasileira.

De acordo com especialistas ouvidos pelo Broadcast, a submissão da Itaipu à Lei das Estatais é um assunto não pacificado na Justiça. De um lado, a vedação a nomeações políticas para cargos de gestão na Itaipu não é abordada no tratado de criação da empresa. Por outro, o documento não impede expressamente a incidência da Lei das Estatais. Um dos artigos do tratado diz que as contratações devem levar em conta a legislação brasileira para contratações.