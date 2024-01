Bolsonaro compra briga com Camilo pelo retorno das escolas cívico-militares

Ex-presidente, Bolsonaro chegou ao auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, para lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Escolas Cívico-Militares, acompanhado do governador de SP, Tarcísio Freitas. Imagens: João Paulo Biage/correspondente do O POVO em Brasília pic.twitter.com/cyUelrNj3t — Jogo Político (@jogopolitico) December 6, 2023

Parlamentares bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Zé Trovão (PL-SC), Nikolas Ferreira (PL-MG), Sargento Fahur e o senador Jorge Seif (PL-SC) participam do lançamento do grupo, conforme o portal de notícias Metrópoles.

Em maio deste ano, durante audiência na Câmara dos Deputados , o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), já havia demarcado posição contrária à continuidade da política pública, que para ele não foi exitosa. A prioridade da pasta, disse Camilo, seria centrar foco e energia em políticas que já se demonstraram eficazes.

“A prioridade será garantir alfabetização na idade certa, escola em tempo integral, um novo ensino médio que seja de qualidade para os nossos jovens”, disse Camilo Santana.

Após o final de outra audiência convocada por três comissões, de modo conjunto, Camilo afirmou que "democracia é isso". Ele havia sido chamado a falar sobre questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas acabou também respondendo perguntas sobre escolas cívico-militares e alegada abertura de um curso de Medicina exclusivo para assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) em Pelotas, no Rio Grande do Sul.