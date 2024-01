Presidente em exercício do Senado diz apoiar CPI da Braskem, mas aponta "vício de origem"

Rodrigo Cunha afirmou que o autor do requerimento da CPI, Renan Calheiros, já foi indiciado pela Polícia Federal por receber propina da Braskem

"A CPI surge com vícios que são intransponíveis", afirmou depois de reunião com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), e com o ministro do Turismo, Celso Sabino . “Tem sim de ter fiscalização, seja através da CPI, seja através de outra comissão do Senado, mas que a propositura, da forma como foi colocada, surgiu de maneira viciada”, acrescentou.

O presidente em exercício do Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), afirmou nesta segunda-feira, 4, que apoia a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a empresa Braskem — responsável pelas mineradoras de sal-gema em Maceió —, mas criticou o senador Renan Calheiros (MDB), autor do requerimento de abertura da Comissão.

Rodrigo Cunha apresentou uma questão de ordem ao senador Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, contra a abertura da CPI. Cunha substitui Pacheco no comando da casa legislativa, que está em viagem a COP28, em Dubai, assim como seu vice, Vital do Rêgo (MDB).

Rodrigo e Renan são adversários políticos em Alagoas, e o presidente em exercício aponta que o Calheiros já presidiu uma empresa de mineração de sal-gema no passado, e que seu filho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, foi governador na época que as licenças ambientais da Braskem foram renovadas.

"Eu sou favorável à CPI, a qualquer tipo de investigação. Mas infelizmente a CPI está nascendo viciada com a presença do senador Renan Calheiros, não porque eu gosto ou deixo de gostar dele, é porque ele foi indiciado pela Polícia Federal por ter recebido propina para beneficiar a empresa Braskem, justamente a que ele quer fiscalizar", afirmou.

“A responsabilidade total se dá para empresa, mas também para os órgãos que concederam durante 40 anos o direito para que essas empresas realizassem a extração desse mineral sem qualquer tipo de fiscalização”, completou Cunha para o Congresso em Foco.



A CPI da Braskem já foi aprovada por Rodrigo Pacheco, mas os líderes partidários não indicaram os parlamentares para a comissão. Renan Calheiros chegou a afirmar que acionará o Supremo Tribunal Federal (STF) caso não haja uma definição no Senado.

“Estamos próximos do recesso parlamentar (previsto para 23 de dezembro) e existe uma jurisprudência no Supremo dos tempos da CPI da Covid de que, se os partidos não indicarem os nomes dentro de um ‘prazo razoável’, o presidente do Senado terá que assumir esse papel e indicar os senadores”, disse o senador ao IM Bussiness.