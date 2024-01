Guilherme sobre Evandro no PT: "Da minha parte, será extremamente bem-vindo"

“Então, eu entendo que o deputado Evandro é um quadro que deve ser muito valorizado. É um aliado importantíssimo que tem espaço em qualquer partido do campo progressista, e se a decisão do deputado Evandro for vir para o Partido dos Trabalhadores, da minha parte, ele será extremamente bem-vindo”, disse antes da cerimônia de posse de Sâmia Farias na Defensoria Pública geral do estado do Ceará.

No entanto, Guilherme também disse que ainda não recebeu nenhuma manifestação formal de Evandro sobre uma possível entrada no PT. “Mas creio que ele será bem recebido pela direção do Partido dos Trabalhadores. Como ele é um deputado estadual, a sua filiação é discutida no âmbito do diretório estadual, ela não passa pelo diretório municipal de Fortaleza”, completou.

No sábado, 2, o líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT), disse, em entrevista exclusiva ao O POVO, que a ida de Evandro Leitão ao PT está confirmada. “Está consolidada a ida de Evandro para o PT. Vamos, em março, discutir e sentar todo mundo. Acho que estamos, com jeito, construindo e pacificando o PT de Fortaleza”, contou.

Evandro tem o nome cotado para a candidatura à Prefeitura de Fortaleza nas eleições do próximo ano. Porém, caso entre no PT, enfrentará as pré-candidaturas da ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, dos deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, assim como o ex-deputado estadual Artur Bruno.

“O deputado Evandro é um quadro que, pela sua envergadura, pode disputar qualquer cargo, não só de prefeito, mas qualquer cargo. Caso venha para o PT, e caso ao vir para o PT manifeste essa intenção de ser pré-candidato, ele vai se somar a outros quadros do partido que já estão com seus nomes colocados à disposição”, ressaltou Guilherme.

“O PT tem um privilégio de ter vários quadros políticos com disponibilidade, com condições objetivas, porque já são testados nas urnas, já são testados na dinâmica política de disputar e vivenciar as eleições, e o deputado Evandro, com toda a trajetória que ele tem, será um quadro a mais que nós teremos à disposição para fazer esse debate”, completou.

Segundo ele, caso Evandro entre no PT, o processo de definição do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza não deve “mudar muito”.