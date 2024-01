Moraes defende cassar mandato de quem usar IA de forma fraudulenta nas eleições

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, defendeu "sanções severas" a candidatos que recorrerem à inteligência artificial de maneira fraudulenta com objetivo de interferir no resultado das eleições. A informação foi dada nesta segunda-feira, 4, durante participação online em evento realizado no Rio de Janeiro. De acordo com o também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), será necessário cassar o registro da candidatura ou do mandato se comprovado uso malicioso de IA para causar desinformação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Esse é o único recado que podemos dar para que a inteligência artificial não anabolize essas milícias digitais na utilização da desinformação para captar a vontade do eleitor, desvirtuando o resultado de uma eleição”, afirmou Moraes no encontro organizado pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas.