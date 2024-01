Doria e Alckmin se encontram em SP em reaproximação após rompimento e farpas públicas

O ex-governador de São Paulo, João Doria se encontrou no último domingo, 3, com o vice-presidente da República e presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), após longo afastamento. A revelação do encontro foi feita pelo empresário em suas redes sociais. Segundo Doria, por meio de sua assessoria, a conversa girou em torno de economia e o futuro do Brasil. "Chegou dirigindo seu carro particular. Tivemos uma excelente conversa sobre o Brasil e suas boas perspectivas. Alckmin tem grandeza, capacidade e bom sentimento", diz a legenda da postagem.

A vice-presidência informou que o encontro não foi registrado na agenda oficial por se tratar de um compromisso pessoal de Alckmin, que ocupa interinamente a presidência da República até terça-feira, 5. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em uma viagem internacional pelo Catar, Emirados Árabes e Alemanha, além de participar da 28º Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (COP28), em Dubai.

A relação entre os dois ex-tucanos viveu altos e baixos. Doria venceu as eleições à Prefeitura de São Paulo em 2016 apadrinhado por Alckmin, que era governador na ocasião. Porém no ano seguinte, a relação já começou a azedar, pois João Doria começou a viajar pelo país na tentativa de se cacifar para a ser o presidenciável das eleições de 2018, posto que Geraldo Alckmin ocupou naquele pleito.