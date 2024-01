Alto Santo elege Câmara inteira em eleição suplementar inédita

O município de Alto Santo , no baixo Jaguaribe, a 249 km de Fortaleza, realiza neste domingo, até 17 horas, eleições suplementares para formação de toda uma nova Câmara Municipal . Os vereadores eleitos em 2020 foram cassados por fraude à cota de gênero praticada por PSD e PDT , partidos que tinham 7 de 11 vereadores. Os votos válidos anulados corresponderam a 57,21% do total .

O prefeito José Joeni (PSD) afirmou que, como "filho" da cidade, não terá problemas para garantir maioria com a nova Câmara Municipal. "Nunca tive problema de trabalhar com o apoio da Câmara. Sempre a gente teve a maioria, eles conhecem meu trabalho, sabem que eu luto pelo bem desse município e graças a Deus tudo em paz." No último mês de outubro, o prefeito chegou a interromper sessão do Legislativo e discutir com parlamentar.

A vereadora Maria Genileuda (PDT), ex-vice-prefeita da cidade, afirmou ao O POVO que sentiu que seus eleitores foram injustiçados. Ela obteve 737 votos em 2020, número que fez dela a mais votada no Município. Ela admite que, no contexto de uma campanha, é difícil voltar os olhos para questões burocráticas. "A gente esquece, deixa nas mãos de pessoas que por irresponsabilidade, não fazem o correto", disse.

Tânia Saldanha, agricultora, disse que votou por não ter opção. "Eu vim votar porque é obrigado. Eu não gosto de votar não, não vou mentir". Ela disse que os candidatos não fazem jus ao voto. "Não merece não, porque a gente só tem valor no dia das eleições. No dia de votar, aí a gente tem valor". Sobre o motivo da eleição suplementar, ela demonstrou desconhecer. "Não sei dizer não, dessa parte aí eu não sei nem falar".

O POVO conversou com eleitores do município e constatou que muita gente não sabia a razão da nova votação. "Todo mundo ficou assim, triste. Se teve fraude, sei lá. A gente não entende muito bem disso aí não, viu", disse a dona de casa Antoniete Sousa. Ela disse que votou pelas relações de proximidade. "É pela amizade, né, A gente gosta da pessoa, a gente vai ajudar".

Anna Carolina Alencar, secretária de Eleições, Atendimento ao Eleitor e Cidadania do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) disse que a eleição transcorreu de modo tranquilo e que a experiência em Alto Santo dá ferramentas para o planejamento das eleições municipais de 2024, "mostrando que durante o processo eleitoral a gente prima pela segurança do eleitor, pela segurança do voto e a tranquilidade da municipalidade."

Gênero

Anna Carolina acompanhou a eleição in loco pela Justiça Eleitoral, assim como Daiana Alves Tavares de Castro, juíza da 86ª Zona Eleitoral de Alto Santo. Ela analisa que sobreposição do masculino sobre o feminino ocorre de maneira mais ampla, de modo que as eleições sejam uma repercussão deste realidade.

"Nós estivemos com os partidos que estão participando agora dessa eleição. Uma das mulheres falou: a gente sente que não tem esse poder (sobre a condução de um partido)", relatou a juíza. A magistrada também afirmou que a eleição transcorre com tranquilidade, sem que as decisões tenham sido desobedecidas.