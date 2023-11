Milei diz que não se reunirá com Lula porque ele é corrupto e comunista; governo ignora

Desprovido de provas, Milei também acusou Lula de financiar a campanha do seu adversário, o peronista Sergio Massa, apoiado pelo atual presidente Alberto Fernández

Candidato à Presidência da Argentina, Javier Milei afirmou que se for eleito não se reunirá com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ele ser, segundo o ultradireitista, "corrupto e comunista". As declarações foram dadas a um jornalista peruano, publicou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Reservadamente, um ministro do governo Lula afirmou à Folha que Milei ficará sem resposta. Para este membro, Milei pretende puxar o PT para briga para, caso o resultado lhe seja desfavorável, acusar a agremiação de intervenção.

Desprovido de provas, Milei acusou Lula de financiar a campanha do seu adversário, o peronista Sergio Massa, apoiado pelo atual presidente Alberto Fernández. No Brasil, Javier Milei recebeu apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).