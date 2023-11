Comitiva internacional de parlamentares visita Assembleia Legislativa do Ceará

Encontro antecipa Conferência da Unale, que reúne no Ceará representantes de legislativos estaduais do Brasil e de outros países

Uma comitiva internacional de parlamentares visitou nesta quarta-feira, 8, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O encontro antecipou a abertura da 26ª Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais ( Unale ), marcada para os dias 8, 9 e 10 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará. Os participantes se reuniram no gabinete do presidente da Alece, Evandro Leitão (PDT), e visitaram as instalações da Casa parlamentar.

O grupo conheceu espaços como o Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS) e o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi). Além disso, presenciou votação no Plenário 13 de Maio. Em seguida, eles cumprem agenda da conferência, sediada pela segunda vez no Estado.

Com o tema "As prerrogativas do Parlamento estadual", a conferência é realizada em parceria entre a Unale e a Alece, com apoio do Governo do Ceará. Segundo Evandro, o assunto é de grande interesse dos deputados estaduais.

"Uma pauta que sempre temos que reclamar é a questão das nossas prerrogativas. Nossa agenda principal é justamente as prerrogativas dos deputados estaduais, tendo em vista que a cada legislatura ela tem cada vez mais se reduzido". Ainda conforme o presidente da Casa, são esperados 2 mil pessoas no evento.

Ele destaca que o encontro é uma oportunidade para tornar conhecido para pessoas de diferentes localidades do mundo os serviços prestados na Alece. "O primeiro ponto é as assembleias todas estarem discutindo as prerrogativas estaduais. Segundo, estarmos apresentando as experiências aqui do nosso estado, tendo em vista o serviço que fazemos, além de fiscalizar e legislar, apresentando nosso catálogo de atividades ofertadas para os nossos cearenses".

Além do tema central, serão discutidas pautas como mudanças climáticas, políticas de segurança nas escolas, energias renováveis, comunicação digital, entre outros assuntos.