Cláudio Pinho afirma que cidistas tiveram uma "atitude de risco" com cartas de anuência

Um dos deputados estaduais que integra ala do PDT capitaneada pelo presidente nacional da legenda André Figueiredo, Cláudio Pinho avaliou que o grupo liderado pelo senador Cid Gomes (PDT) teve uma "atitude de risco" ao pedir e votar nesta quarta-feira, 8, cartas de anuência para que deputados estaduais e federais deixem a sigla. O parlamentar aponta que uma possível saída da legenda entraria na esfera judicial diante da clima interno da sigla.

Atualmente, o PDT tem treze assentos na Assembleia Legislativa (Alece). A reunião do Diretório Estadual do PDT no Ceará encerrou-se com pedidos de carta de anuência em massa: 10 deputados estaduais, quatro federais e cinco estaduais suplentes. Caso confirmada a saída, apenas Pinho, Antonio Henrique e Queiroz Filho permaneceriam no partido entre os estaduais.

Pinho aponta que a movimentação cria mais um capitulo na disputa interna após a reunião do PDT Nacional no último 27 de outubro. Na data, a Executiva Nacional votou para iniciar um processo de intervenção no Ceará.