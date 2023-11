Presidente do STF, Barroso afirma que ativismo judicial é "lenda"

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso afirmou na última segunda-feira, 6, que é preciso saber diferenciar a "decisão que a gente não gosta de decisão ativista". Ele afirmou que ativismo judicial é lenda num debate sobre os desafios do Supremo no banco BTG Pactual.

Segundo Barroso, as pessoas costumam qualificar desta forma decisões sobre as quais discordam, ao passo que as decisões com as quais concordam são tidas por "interpretação constitucional positiva".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quem acha a interpretação ruim diz que o Supremo está se metendo [no assunto]. Ativismo é levar um princípio constitucional vago para reger uma situação que não foi especialmente contemplada, nem pelo constituinte nem pelo legislador", disse Barroso, conforme o site Folha de S. Paulo.