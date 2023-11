O POVO NEWS: Guerra entre Israel e Hamas completa 1 mês

O programa terá edição especial para falar de todas as informações e atualizações do conflito que completa 1 mês

Nesta terça-feira, 7, a edição do O POVO NEWS traz uma cobertura completa de um mês da guerra entre Israel x Hamas. O programa terá 2 horas de duração buscando aprofundar as origens do conflito no Oriente Médio.

A edição contará com a apresentação dos jornalistas Rachel Gomes e Ítalo Coriolano, e abordará as principais notícias do dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo: