"Não se confunde Centrão com Constituição", diz Gleisi para Lira

"Outra, bem diferente, é retroagir no direito de livre organização e representação, inclusive o direito, importante, de provocar a ação do STF. Não se confunde centrão com Constituição!", complementou.

Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) rebateu argumento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), segundo o qual é necessário elevar os limites, ou "subir o sarrafo", sobre quem pode apresentar Ações Diretas de Inconstitucionalidade , as chamadas ADIs, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lira defende que um partido tenha direito de apresentar ADI no STF somente com a totalização de 20% do apoio do Legislativo. Ele avalia que, em muitos casos, parlamentar de partido pequeno consegue alterar a vontade da maioria via ADI no Supremo.

Lira e o Supremo

No último dia 4, Lira afirmou que os limites entre os poderes devem ser respeitados. A frase se deu em meio ao tensionamento entre o Legislativo e a mais alta instância do Judiciário. Deputados chegaram a obstruir a pauta de votações, num gesto de represália a ações do STF e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Senadores, por sua vez, aprovaram o marco temporal de terras indígenas logo após decisão do STF em direção contrária.