O POVO News: mortes na Faixa de Gaza ultrapassam marca de 10 mil pessoas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 6. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas. As mortes na Faixa de Gaza passam de 10 mil , segundo o Hamas, e o exercício israelense cerca a Cidade de Gaza e divide território em dois.

Sobre o Enem, realizado no domingo, 5, a edição debaterá sobre as polêmicas, o tema de redação, e a repercussão entre os políticos. A vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero, comentará sobre o assunto.

Além disso, O POVO News explica sobre as últimas declarações da primeira-dama Janja da Silva, que afirmou conversar com o presidente Lula (PT) sobre a gestão do governo, além de revelar o desejo de ter um gabinete próprio no Planalto.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO