De Daniel Silveira às FAs: as tiradas de Moraes no julgamento de Bolsonaro e Braga Netto

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi o último a votar nesta terça-feira, 31, no julgamento que condenou à inelegibilidade o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Netto por abuso de poder político e econômico e conduta vedada nas comemorações do 7 de setembro de 2022.

Moraes apresentou um longo e enérgico voto. O estilo contundente, característico do ministro, rendeu tiradas em série na reta final do julgamento. "Campanha, campanha e mais campanha", afirmou ao defender que Bolsonaro usou as comemorações oficiais do Bicentenário da Independência para promover sua candidatura à reeleição. "O bicentenário serviu para falar desde preço da gasolina até o lançamento do Pix, passando pelo Fies e o aumento do Auxílio Brasil. Se isso não é campanha, nada mais é campanha."

Na linha de frente do cerco ao ex-presidente e aos golpistas do 8 de janeiro, Moraes se mostra um ministro leve e solto, descontraído até. Ao invés de ler voto escrito, falou livremente nesta terça, confortável ao microfone. As anotações serviram apenas para refrescar a memória sobre pontos-chave da apresentação. O resultado foi discurso espontâneo e, em muitos momentos, ácido.