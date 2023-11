"Antes tarde do que nunca", diz vereadora sobre transporte público grátis para estudantes no Enem

Câmara de Fortaleza aprovou, nesta sexta-feira, 3, projeto que garante gratuidades para estudantes no transporte público nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) usou a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para comentar o projeto aprovado, nesta sexta-feira, 3, pelo Legislativo, que garante gratuidades para estudantes no transporte público municipal nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas ocorrerão nos dias 5 e 12 de novembro, dois domingos.

Embora tenha elogiado a Prefeitura pela iniciativa, a parlamentar criticou o período em que o projeto foi enviado, para ser aprovado às pressas antes do primeiro dia de prova. “Aprovar o projeto do prefeito José Sarto (PDT), hoje, é importante do ponto de vista do acesso à educação e às oportunidades”, pontuou.

E seguiu: “Só tenho uma pequena crítica. Falar do atraso e da incompetência em trazer o projeto para cá. Acho que o prefeito só descobriu que teria prova do Enem, na quarta-feira. Por isso estamos aqui para votar, como poderíamos ter votado na quarta-feira (antes do feriado do dia 2). Lamento, mas ao lamentar parabenizo. Antes tarde do que nunca, meu amigo, líder (vereador Carlos Mesquita)”, disse.