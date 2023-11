Vereadores denunciam prefeito de Bagé por estocar cestas básicas

Lelinho Lopes, Flavius Dajulia, Caren Castencio e Marlon Monteiro em estoque da suposta retenção feita pela Prefeitura de Bagé Crédito: Divulgação

Um grupo de vereadores do PT denuncia o prefeito de Bagé, no Rio Grande de Sul, por estocar cerca de 8,5 mil cestas básicas enviadas pelo Governo Federal para ajudar durante estiagem. Os parlamentares visitaram o local na última terça-feira, 31, após receberem denúncia da suposta retenção. Segundo eles, o chefe do executivo municipal, Divaldo Pereira Lara (PTB), mantém os alimentos guardados. O material foi enviado pelo presidente Lula no início do ano para ajudar a população durante a seca.



O vereador Lelinho Lopes (PT) postou um vídeo mostrando os mantimentos estocados em um depósito próximo ao centro da cidade. “É muito grave o que vimos hoje! Lembra das 10.800 cestas básicas enviadas pelo Governo Federal na época da estiagem? Dessas, 8.491 estão estocadas há meses em um galpão na nossa cidade”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além dele, os vereadores Marlon Monteiro, Caren Castencio e Flavius Dajúlia denunciaram a situação ao Ministério Público Federal (MPF) de Bagé.