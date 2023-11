Marido de deputada federal briga em diretório do PL em SC

O marido da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), Guilherme Colombo, brigou com pelo menos três pessoas na sede do diretório do partido em Balneário Rincão, em Santa Catarina. A confusão ocorreu na última quinta-feira, 2, por volta das 16h. Imagens do circuito interno de segurança registraram quando o advogado entra irritado no local e inicia a briga.

Conforme o vídeo, o marido da parlamentar dá tapas em duas pessoas que reagem e o cercam. Depois, outro homem se envolve na confusão.

Na ocasião, Zanatta volta para a sala do diretório e tenta separar a briga. Após se desprender do trio, Colombo retorna e dá um soco em uma pessoa de camisa branca e acaba atingindo uma mulher de blusa rosa.