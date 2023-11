Manifestantes se reúnem em Fortaleza no Dia Mundial de Solidariedade ao Povo Palestino

O Dia Mundial de Solidariedade ao Povo Palestino reuniu manifestantes ao redor da Estátua da Iracema Guardiã, em Fortaleza, neste sábado, 4. O encontro global tem o objetivo de mobilizar contra a ofensiva militar de Israel em Gaza prestes a completar um mês. Pelo menos 13 estados brasileiros e 100 cidades ao redor do globo, entre elas Buenos Aires, Londres e Berlim, participaram das ações.

Na Capital cearense, a manifestação reuniu movimentos sociais, parlamentares ligados a partidos de esquerda, como PCB, PSTU e Psol, além de pessoas que defendem a ajuda humanitária aos palestinos e o fim da guerra. Entre muitas bandeiras da Palestina, gritos como "Gaza resiste, Palestina livre", "Estado de Israel, Estado assassino, viva a luta do povo palestino" foram entoados. Além disso, o evento contou com homenagem às crianças mortas nos conflitos iniciados no dia 7 de outubro e com um minuto de silêncio por suas vidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organizadora do evento em Fortaleza, fotógrafa Hajjah Karine Garcez, aponta que o encontro é uma forma de cobrar dos governos uma nova postura frente à guerra e pedir o fim do massacre. "O genocídio do povo palestino está se intensificando. Isso é uma catástrofe. Esse momento é para cobrar humanidade da sociedade e dos governos, que revejam suas relações econômicas com Israel, porque se não houver um congelamento dessas relações, esse massacre não vai acabar". Segundo ela, outras duas mobilizações já aconteceram em Fortaleza, além de atividades como palestra e panfletagem. "A ideia é parar apenas quando o cessar-fogo acontecer".