"Parece filme de terror", diz brasileiro que espera pra sair da Faixa de Gaza

"A gente está louco, acordamos todos os dias com a expectativa de sair daqui. Estou louco para voltar para casa", disse ainda ao UOL. Segundo ele, as listas de quem poderá deixar a região são divulgadas durante a madrugada, o que tem deixado ele e a família sem dormir à noite diante da expectativa.

Apesar de pedidos do Itamaraty , brasileiros ficaram, por mais um dia, sem autorização para cruzar a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito . Ao todo, 34 pessoas, que se inscreveram para ser repatriados pelo Brasil, aguardam para deixar a região alvo do conflito armado entre Hamas e Israel.

O comerciante morava em São Paulo e foi para a Faixa de Gaza para visitar a mãe em setembro, mas não conseguiu mais sair. "Quem está saindo são países aliados de Israel. Quem é contra o que Israel está fazendo vai sair por último", opinou diante da demora.



"Cada dia que passa é um sofrimento. Estamos prontos faz 20 dias. só temos uma roupa para trocar, os armários estão vazios. Se me falam para ir para a fronteira já estou pronto", ressaltou ainda ao portal. Pelas redes sociais, ele tem mostrado o cotidiano na região em meio aos bombardeios e à escacez de mantimentos, como comida e água potável.

"Ainda para comprar água e alimentação, mas difícil. Água mineral que teremos, é pouca coisa, infelizmente muita gente passando fome na rua, alimentação não encontra fácil no mercado",

O homem relata ainda a situação na região com o aumento do bombardeio. Em um deles, ele disse que aconteceu perto de onde ele a família estão vivendo. "Houve dois bem perto de nós, muita gente ficou ferida e a gente assistiu isso (...) Vimos pela janela bastante gente ferida, as janelas ficaram todas quebradas. Em outro momento, uma casa vizinha foi atacada. Parecia uma chuva de pedaços de concreto vindo em nossa direção. Nos últimos dias, piorou bastante", afirmou ainda.