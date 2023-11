Strippers, calote em Copacabana e vida em Miami, quem é Yair, filho de Netanyahu

Clube de strippers, calote em hotel em Copacabana e vida em Miami, quem é Yair, filho de Netanyahu Crédito: Reprodução/ Instagram- Yair Netanyahu

Yair Netanyahu, filho do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem sido lembrado no contexto do conflito com o Hamas. A ausência do filho do político na guerra chamou a atenção de soldados israelenses, que reclamam do fato de Yair não ter sido convocado, mesmo que já tenha atingido a idade suficiente. Desde os 19 anos, o filho de Netanyahu é protagonista em uma série de polêmicas que vão desde o bloqueio em redes sociais até o calote em hotel de Copacabana. Além de Yair, o primeiro-ministro é pai de Avner Netanyahu e Noa Netanyahu-Roth, filha do seu primeiro matrimônio.

Polêmicas envolvendo Yair Netanyahu Yair Netanyahu: Calote de R$ 10 mil em hotel de Copacabana Yair veio ao Brasil para acompanhar o pai em dezembro de 2018. Na ocasião, o filho do político deixou uma despesa de R$ 10 mil reais, conforme o jornal israelense Haaretz. A conta inclui despesas de quatro noites e contas extras para serviços como lavanderia e serviço de quarto.

Desde que Yair deixou o local, o hotel Hilton, na avenida Atlântica, em Copacabana, buscou o reembolso de R$ 9.829,66 pela despesa. À época, o hotel chegou a procurar o Ministério das Relações Internacionais de Israel. A pasta respondeu que não tinha conhecimento do assunto e que o hotel deveria procurar o gabinete do primeiro-ministro. Este afirmou em nota que a família havia recebido a conta “há poucos dias” e que “pagaria, como esperado”. Yair utilizou o local para se hospedar durante os dias 28 à 31 de dezembro daquele ano. O custo para as duas primeiras noites, incluindo lavanderia e serviço de quarto, foi de R$ 1.836. O das duas últimas noites, contudo, foi de R$ 2.827, em função da festa de Ano Novo. Não havia qualquer financiamento público em Israel para a viagem de Yair, conhecido por andar sempre acompanhado por um segurança custeado pelo Estado, em carro oficial. Yair Netanyahu: Má conduta no Exército Aos 19 anos, Yair foi penalizado com 21 dias de confinamento por ter se atrasado para o serviço no Exército, conforme informou o jornal espanhol El Mundo. O filho mais velho do primeiro-ministro de Israel cumpria, à época, o serviço militar obrigatório, com duração de três anos para jovens israelenses. Yair prestava serviços nas proximidades de Jerusalém, no escritório de Comunicação do Exército. O rapaz teria chegado depois do horário determinado diversas vezes, e que os superiores despediam horas tentando encontrá-lo.

O jornal israelense Yediot Aharonot afirma que houve um episódio no qual Yair abandonou o posto sem permissão para almoçar com a família durante o Shabat, dia sagrado dos judeus. Segundo o Exército, a penalidade de Yair provaria que ele recebeu o mesmo tratamento que os demais colegas. Contudo, o primogênito de Netanyahu sempre contou com um segurança particular. Yair Netanyahu: Embriagado em clube de strip-tease Em janeiro de 2018, um canal de televisão local transmitiu uma gravação em que Yair Netanyahu aparece bêbado em frente a um clube de strip-tease. Nas imagens é possível ver ele proferindo declarações indevidas sobre relações comerciais do político durante um encontro com um dos seus amigos, Nir Maimon, que é filho de Kobi Maimon, um dos homens mais ricos de Israel.