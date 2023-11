Grupo de 32 pessoas resgatadas da Cisjordânia já está no Brasil

Seis passageiros desembarcaram em Recife. Outras 26 pessoas seguiram para Brasília, destino final do voo, onde o avião pousou às 8h15min

O grupo de 32 pessoas repatriadas da Cisjordânia chegou ao Brasil por volta das 5h30min da manhã, desta quinta-feira, 2, na Base Aérea de Recife (PE), em mais uma etapa da Operação Voltando em Paz, do governo Federal. No local, todos tomaram café da manhã e seis passageiros desembarcaram. Outras 26 pessoas seguiram para Brasília, destino final do voo, onde o avião pousou às 8h15min da manhã.

Entre os repatriados, três pessoas tinham como destino Fortaleza. O governo não informou nomes ou a sequência do deslocamento dos passageiros que viriam à capital cearense. O POVO tenta contato com os passageiros que vieram para o Ceará.

Outras três pessoas ficaram em Recife e uma ficou em Brasília. Oito pessoas seguiram para Foz do Iguaçu (PR); cinco foram para São Paulo (SP), quatro para Florianópolis (SC); três para o Rio de Janeiro (RJ); duas para Curitiba (PR), duas para Goiânia (GO) e uma para Porto Alegre (RS).