Armas são encontradas na casa de ex-senador Telmário Mota

Evangelista afirma “não ter dúvidas” da autoria do crime que vitimou Antônia Araújo de Sousa, 52. O fato de Telmário ser réu em processo que investiga estupro da própria filha seria uma das motivações do assassinato.

A Polícia Civil de Roraima encontrou armas de fogo e munições na casa do ex-senador Telmário Mota . Ele é suspeito de ser mandante do assassinato da ex-mulher, mãe de sua filha. As informações são do titular da investigação, delegado João Evangelista, dadas ao O Globo.

"Telmário ainda não foi inquerido formalmente, mas contra fatos não há argumentos: a materialidade e autoria está muito bem esclarecida e ainda falta muita coisa a ser incluída nos autos", aponta o delegado João Evangelista. "Com certeza [ele] planejou, e está cristalino. Não há nenhuma dúvida que ele está por trás [do mando do assassinato]. Ele como réu no processo de estupro era o mais interessado na morte da mãe da vítima."

Durante audiência de custódia, o suspeito afirmou que iria para Brasília se entregar quando foi encontrado pela polícia em Nerópolis, no interior de Goiás. A versão é contestada pela investigação. "Essa informação destoa da realidade, uma vez que ele estava em Brasília e de Brasília foi ao interior de Goiás, onde foi detido. Ele poderia se entregar em Roraima ou até mesmo na delegacia no interior."

Conforme o delegado, um sobrinho do ex-parlamentar, suspeito de organizar o crime, segue foragido. Ele foi identificado como Nei Costa Correa Mota, conhecido como "Ney Mentira". O suspeito teria comprado a moto utilizada no assassinato. Ainda de acordo com Evangelista, os próximos passos são transferir o ex-senador para Roraima, confirmar os dados e checar o envolvimento de outras pessoas no crime.

Fazenda seria centro de treinamento de Tamário



Uma fazenda de Telmário é apontada na investigação como "centro de treinamento" dos envolvidos no assassinato. Na propriedade intitulada "Caçada Real", foram encontrados alvos de papel em formato de silhuetas humanas pendurados em uma árvore.

"Aquele local, a fazenda, era um ponto estratégico do grupo", aponta o delegado.