O POVO News: Israel atacou campo de refugiados pelo 2º dia, afirma Hamas

Seguindo a mesma linha, a edição explica que as Forças de Defesa de Israel anunciaram ter atacado mais de 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro. Todos os locais pertenciam a organizações terroristas, segundo os militares. Um comunicado com as informações foi divulgado nesta quarta-feira (1º).

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 1°. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a guerra entre Israel e a Palestina. O grupo terrorista Hamas afirmou que Israel atacou campo de refugiados em Jabalia pelo segundo dia.

Para comentar a respeito, o O POVO News recebe o advogado Fábio Ajbeszyc, que mora em Israel há seis anos.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a sanção da lei para renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O petista sancionou, sem vetos, matéria que cria o pacto nacional pela retomada de obras inacabadas nas áreas de educação e saúde.



Além disso, a edição explica o julgamento no Superior Tribunal Eleitoral (TSE) que contou com uma fala inesperada do ministro do STF, Alexandre de Moraes, acerca da vestimenta do empresário Luciano Hang durante as manifestações no dia 7 de setembro de 2022. O ministro disse que Hang vestia uma roupa "verde periquito".

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



