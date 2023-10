Prefeito de Belford Roxo pede proteção ao governo Lula após morte de aliado

Após a morte do aliado político, Waguinho teme que o mesmo aconteça com ele

O prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), pediu ao governo Lula proteção da Polícia Federal, após a morte do aliado Cleyton Damaceno, 45, e da secretária, Paula Ribeira Menezes Costa, 65. Ambos foram mortos a tiros no sábado, 28, no município de Queimados.

Waguinho, marido da ex-ministra do Turismo, relatou que teme ser morto por adversários políticos. Segundo informações da coluna de Guilherme Amado, do portal Metrópoles, o prefeito mostrou imagens de pessoas mortas, teoricamente por adversários políticos, e afirmou que o mesmo poderia acontecer com ele.

