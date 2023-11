O POVO News: rebeldes apoiados pelo Irã assumem autoria de ataque com drones a Israel

A edição comenta sobre a retomada do julgamento de Jair Bolsonaro, e o programa Conversa com o Presidente

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 31. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas.

A edição comenta sobre a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Walter Braga Netto por abuso de poder no dia 7 de setembro de 2022. Até o momento, a Corte tem dois votos a favor de condenar Bolsonaro à inelegibilidade por oito anos com imposição de multa de R$ 425 mil, e um voto para absolver o ex-presidente.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa faz um resumo do que foi abordado no programa semanal Conversa com o Presidente, e comenta sobre a sanção da lei que garante pensão a órfãos de feminicídio.

Além disso, a edição explica a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no Senado, que criminaliza o porte de drogas. A PEC 45/2023 tem como primeiro signatário o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.



