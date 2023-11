Milton Leite articula para conseguir 4º mandato à frente da Câmara de São Paulo

O presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), já tem pronto um texto substitutivo para um Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PLO) que permite reeleição ilimitada para presidente da Casa, o que o beneficia para conseguir o quarto mandato seguido. A proposta já foi distribuída a colegas do Poder Legislativo da capital paulista. A maioria dos parlamentares, no entanto, dá como certa a aprovação do projeto.

A proposta atual será um substitutivo a um projeto de 1992, que também fala sobre mandatos para Presidência da Casa. "Colocar textos substitutivos em projetos antigos é uma medida para deixar o assunto longe de holofotes e, quando aparece, tem tramitação veloz", disse um vereador ao Estadão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, Milton Leite conseguiu prorrogar por mais um ano seu mandato à frente da Câmara da mesma maneira. O projeto foi apresentado em forma de substitutivo a um PLO de 2003. Com a mudança, o artigo 26 da Lei Orgânica do Município passou a permitir três mandatos seguidos. "O mandato da Mesa será de um ano, permitidas duas reeleições para o mesmo cargo", diz o trecho acrescentado a partir da emenda 42.