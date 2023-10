Há um ano, Lula vencia Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022

Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos. Já Bolsonaro, recebeu pouco mais de 58 milhões de votos

Lula foi considerado eleito às 19h56min daquele domingo, 30, com 98,91% das urnas apuradas, quando já não poderia mais ser alcançado por Bolsonaro. Foram contabilizados ainda 3,9 milhões de votos nulos e 1,7 milhões de votos em branco.

Lula foi eleito com 60.345.999 votos, o que representou 50,90% dos votos válidos. Já Bolsonaro, recebeu pouco mais de 58 milhões de votos (58.206.354 no total), atingindo 49,10% dos votos válidos.

A vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completou um ano nesta segunda-feira , 30. Em 30 de outubro de 2022, o petista vencia o então presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial, por uma margem apertada, tornando-se novamente presidente do Brasil para assumir um terceiro mandato.

Resultado da eleição

Lula: 60.345.999 votos

Bolsonaro: 58.206.354 votos

Nulos: 3.930.765

Brancos: 1.769.678



“Há um ano, a democracia vencia nas urnas. De lá pra cá retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou. O que você está achando e como está se sentindo 1 ano depois?”, escreveu o petista em publicação no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira, 30.