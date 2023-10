Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao admitir que dificilmente cumprirá meta de déficit zero

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "protegeu" o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao admitir que o governo "dificilmente" cumprirá a meta de déficit zero em 2024. Para Gleisi, "o resultado primário zero será impossível no ano que vem". A parlamentar transferiu parte da responsabilidade ao que chamou de "criminosa taxa de juros mantida nas alturas" pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

Em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto na sexta-feira, 27, Lula afirmou que a meta estabelecida por Haddad dificilmente ficará de pé. O presidente disse ainda que o mercado é "ganancioso" e faz cobranças irreais do governo. "Dificilmente chegaremos à meta zero até porque não queremos fazer corte de investimentos e de obras", declarou Lula.

O ministro da Fazenda firmou o objetivo de déficit zero como necessidade para que o Arcabouço Fiscal dê certo, mas outros integrantes do governo tentam mover a meta para baixo. No sábado, 28, Gleisi publicou no X (antigo Twitter) que a fala de Lula não desautorizou Haddad. "O presidente Lula protegeu o ministro Fernando Haddad ao trazer para si a responsabilidade da política fiscal e reconhecer que o resultado primário zero será impossível para o ano que vem", opinou Gleisi.