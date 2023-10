Lula indicará PGR e ministro do STF neste ano; Indicação feminina não foi garantida

O presidente Lula indicará o nome para a Procuradoria-Geral da República ainda neste ano, cargo vago desde setembro. A informação foi dada nesta sexta-feira, 27, em café com jornalistas no Palácio do Planalto. Na ocasião, ele também disse que indicará ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023. Sobre a expectativa de as vagas serem ocupadas por mulheres, o presidente deixou a possibilidade em aberto.

O chefe do executivo brasileiro nega estar sem pressa para decisão e aponta a cirurgia do quadril como fator determinante para a demora. "Não é que eu não tenha pressa. Eu tenho pressa, mas eu precisava fazer uma cirurgia. Eu estava há 14 meses com uma dor insuportável. Eu já não tinha mais paciência, eu chegava aqui de manhã já com um humor muito azedo".

Para a tomada de decisão, Lula diz considerar as chances de aprovação no Senado. "Então, eu agora não vou esperar o final do ano. Eu posso escolher amanhã. Semana que vem, depois de amanhã. Eu vou escolher as pessoas certas, adequadas, para o lugar certo. Em função da circunstância política, porque eu não posso fechar os olhos e não enxergar que eu tenho que mandar um nome para ser aprovado pelo Senado."

Indicação feminina

Questionado sobre a ausência de mulheres nas últimas escolhas, Lula deixou a questão em aberto. "Eu vou indicar. Logo, logo vocês vão saber que eu vou indicar. Eu vou indicar o procurador-geral, ou procuradora, eu vou indicar o ministro ou a ministra, eu vou indicar mais gente. E com muita tranquilidade."