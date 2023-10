Evandro Leitão sobre reunião nacional do PDT: "Torço pela harmonia"

Foi decidida intervenção no Ceará, com saída de Cid do comando da legenda

O encontro desta sexta-feira ocorreu após a disputa pelo comando do diretório estadual ganhar novos rumos desde que o deputado federal André Figueiredo anunciou que retornaria ao posto de líder do diretório estadual, ocupado à época pelo senador Cid Gomes.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão , não tomou partido em relação à reunião da executiva nacional do PDT , que foi realizada nesta sexta-feira,27, no Rio de Janeiro. O então pedetista afirmou que está torcendo pela harmonia entre os membros da sigla. No encontro, foi decidida a intervenção no Ceará e saída do senador Cid Gomes do comando do partido.

Ficou acordado entre ambos que Cid ficaria no posto até dezembro deste ano, no entanto, o retorno de André foi o estopim para que a crise no partido se alastrasse. A iniciativa reforçou o clima de tensão entre o senador e o irmão, Ciro Gomes, que estão rompidos desde a pré-campanha de 2022. A reunião da Executiva Nacional põe os irmãos Ferreira Gomes frente à frente desde a cisão.

Os integrantes do PDT se dividiram em duas alas: uma apoia a gestão do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), enquanto a outra se mostra contrária à iniciativa. Neste segundo grupo, encontram-se os nomes do presidente nacional em exercício, André Figueiredo, o ex-governador Ciro Gomes, o então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e o atual gestor da Capital, José Sarto.

No dia 2 de outubro, data em que Figueiredo anunciou que estaria retomando a liderança do partido, Sarto disse concordar com a iniciativa e que “há contradições naturais em todos os partidos”.

“Eu defendo, há contradições naturais em todos os partidos, no entanto, as contradições devem ser marginais, devem ser na periferia, contradições no que concerne ao núcleo duro de ideologia, de pensamento, de projeto, projeto de cidade, estado, nação… não comporta divergências dessa monta”, afirmou durante evento de lançamento da Campanha de Multivacinação no Ceará.

Siga o canal "Política Ceará - O POVO" no WhatsApp