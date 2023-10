"Enquanto eu for presidente, não tem GLO", diz Lula sobre crise no Rio

“Eu não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido, não é esse o papel das Forças Armadas, e enquanto eu for presidente, não tem GLO”, disse em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Em casos de GLO, os militares das Forças Armadas são enviados pelo presidente da República para atuar diretamente na segurança dos estados. A ação deve ser por um período limitado e em uma área restrita.

O GLO já foi acionado pela república em operações de pacificação no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, além de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014.

Devido à crise de segurança pública no Rio de Janeiro, após o episódio de 35 ônibus incendiados em resposta à morte de um miliciano, entrou novamente em debate a possibilidade de uso da força federal na capital do Estado.

O presidente Lula afirmou que teve reunião com os comandantes das Forças Armadas e com o ministro da Defesa, José Múcio, e que pretende enviar reforços federais para o Rio. No entanto, a atuação da Aeronáutica e da Marinha estaria restrita aos aeroportos e portos. O governo federal já enviou a Força Nacional para a cidade.

“Determinei que a Aeronáutica pode reforçar o policiamento dos aeroportos. E a Marinha pode reforçar o policiamento dos portos brasileiros. Porque nos aeroportos a droga e as coisas que são contrabandeadas são quilos, nos navios são em toneladas, ou seja, são contêineres de 30, 40 toneladas. É preciso que a Marinha tenha essa disposição. Foi feito um acordo com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa e com o governo do Estado. Nós vamos ajudar”, comentou o presidente.



Uma possível intervenção federal na cidade foi descartada pelo governador do estado, Cláudio Castro (PL), e pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.