PF cobra ACPF após questionamento de relatório sobre vídeo das hostilidades à Moraes

A Corregedoria da Polícia Federal (PF) pediu esclarecimentos ao perito Willy Hauffe Neto, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF), depois que a entidade divulgou uma nota questionando a análise do vídeo das hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no aeroporto de Roma.

As filmagens não passaram por perícia técnica. Um agente da corporação foi quem produziu o relatório entregue ao Supremo no mês passado. A análise foi feita a partir de cada frame do vídeo. Como as imagens não têm som, o trabalho levou em conta expressões corporais e reações dos funcionários e de passageiros do aeroporto.

A APCF veio a público reivindicar que o procedimento deveria ter sido conduzido por peritos criminais com expertise na área audiovisual e 'rigor científico'.