STF autoriza compartilhar provas da CPMI do 8/1 com inquéritos de milícias digitais e fake news

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira, 25, a incorporação do relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro aos inquéritos das fake news e das milícias digitais.

Com a decisão, as provas reunidas pela comissão parlamentar serão usadas para subsidiar as investigações da Polícia Federal.

O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados são investigados. O inquérito das milícias digitais se debruça sobre um grupo organizado na internet para atacar as instituições democráticas. O inquérito das fake news investiga notícias falsas sobre os ministros do STF.