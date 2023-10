O POVO News: Israel adia incursão por terra na Faixa de Gaza

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha como a falta de combustíveis em Gaza pode afetar a entrega de insumos para os habitantes do território. A agência da ONU para os refugiados palestinos informou que as atividades podem ser interrompidas nesta quarta-feira, 25, devido à falta de combustível na Faixa de Gaza.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 25. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Israel adiou a incursão por terra na Faixa de Gaza a pedido dos Estados Unidos , conforme noticiou o Wall Street Journal. Para comentar acerca do assunto, o O POVO News conversa com o presidente do Likud Brasil, Fábio Rosenfeld . Likud é o partido liderado pelo primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu .

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o encontro do petista com a então presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano. Os dois se reuniram nesta tarde no Palácio do Planalto para acertar a demissão de Rita. Conforme a Secretaria de Comunicação Social (Secom), Lula "agradeceu pelo seu trabalho e dedicação no exercício do cargo".

Além disso, a edição explica a sabatina dos três indicados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dentre os nomes indicados por Lula está o desembargador cearense, Teodoro da Silva, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por 27 votos a zero.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

