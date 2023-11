Projeto "Político, Eu?" é encerrado na Câmara dos Vereadores

Nesta segunda-feira, 23, a Escola Municipal de Tempo Integral Deputado Roberto Mesquita, do bairro Vila Velha, levou 41 estudantes do 8ª e 9ª ano, para vivenciar um dia no Parlamento. Antes de realizar a visita, eles participaram de uma oficina preparatória na terça-feira, 17.

Os estudantes e os professores foram recepcionados pela equipe da CMFor e apresentados ao escritório de Direitos Humanos; Ouvidoria; Central da Cidadania; redação jornalística e os estúdios de podcast e televisão; gabinetes dos vereadores; e ao plenário. Durante a visita, eles tiraram dúvidas com os profissionais e puderam conhecer algumas atividades da Casa.

Para Levi Castro, 14, estudante do 9ª ano, participar do “Político, Eu?” foi gratificante e importante no seu entendimento de cidadania. “Foi muito gratificante, por está sendo incluído nessa parte que é tão importante no nosso dia a dia, que influencia, tanto na economia quanto na política. A gente passa por ela [política], influencia nela de certa forma, mas não conhece tanto”, afirmou.

O estudante também completou ressaltando a importância de projetos como esse e a inclusão da escola pública no cenário político. “A gente tem que ver o lado dos estudantes, das escolas, principalmente das públicas, porque querendo ou não, nós seremos futuros eleitores, e temos que ser apresentados ao âmbito da política”, finalizou.

O professor de História Thiago Andrade revela que o projeto foi “muito bem aceito” pela direção das escolas e pelos estudantes. Foram escolhidos 43 alunos para integrar na atividade. “Nós, os professores, participamos de um curso online da Fundação Demócrito Rocha, sobre política e assim mostramos o projeto para os alunos. Eles abraçaram a causa, foi uma grata surpresa”.

O professor também explicou que, durante a oficina, os educadores e os estudantes fizeram um preparatório para a visita à CMFor, em que construíram um roteiro de projeto de lei para apresentar no plenário.