PEC que limita ações do STF entra na pauta do Senado

Texto começa a debatido nesta terça-feira, 24. na Casa. Presidente do STF, Barroso diz que relação com Congresso está pacificada

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita poderes do Supremo Tribunal Federal (STF) entra na pauta do Senado Federal nesta terça-feira, 24. A expectativa é de que o texto seja votado em plenário no dia 8 de novembro, obedecendo prazo regimentar de cinco sessões.

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que seguirá à risca o regimento interno, ainda que tenha o assunto como prioridade. Ele afirmou que, assim como os demais Poderes, "o Poder Judiciário precisa aprimorar as suas atividades". A informação é da CNN.

A proposta, que tem como primeiro signatário o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no início de outubro. Na justificação da nova proposta, Oriovisto aponta que o uso reiterado de decisões cautelares monocráticas acaba antecipando decisões finais e gerando relações de insegurança jurídica.