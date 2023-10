Pacheco rebate Gleisi e defende tramitação de PEC que limita decisões monocráticas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), rebateu a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), nesta terça-feira, 24, e defendeu a tramitação da PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal.

Em publicação no X (antigo Twitter), Gleisi disse que Pacheco "faz um serviço à extrema direita" ao bancar o avanço da PEC.

"A busca da harmonia se dá pelo diálogo e o fortalecimento dos poderes, pelo exercício cotidiano do papel constitucional de cada um. A maneira açodada com que a PEC 08 vem tramitando parece retaliação que diminui o Senado. Infelizmente o senador Rodrigo Pacheco está fazendo um serviço para a extrema direita", afirmou.