Abin fornece há seis meses dados a Moraes e à PF de Espião usado por Bolsonaro

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) enviou ao ministro do STF Alexandre de Moraes e à Polícia Federal , há seis meses, planilha com números de telefones monitorados pelo software Espião, equipamento israelense comprado pelo governo brasileiro em 2018. A relação, segundo a Folha de S. Paulo, conteria cerca de mil telefones que teriam sido alvos de mais de 30 mil monitoramentos.

Conforme o jornal O Globo, em matéria publicada em 23 de março, o jornalista Glenn Greenwald e o ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ), morto em 9 de maio após contrair uma infecção gastrointestinal que se alastrou para todo o organismo, foram dois dos alvos do Espião.

A Abin enviou em 24 de março nomes de servidores que tiveram acesso à ferramenta israelense. A Agência, contudo, respondeu ser necessário a manutenção do sigilo das informações. Casos em que o equipamento chamado FirstMile havia sido usado permanecem sob sigilo. Isto em razão ou da segurança dos servidores da Abin ou de disposição legal.

Conforme a Folha, o software permite acesso a dados de geolocalização, mas não possibilita a gravação do conteúdo das conversas, o chamado grampo.

Abin respondeu dia 20 em nota pública

"A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) informa que, em 23 de fevereiro de 2023, a Corregedoria-Geral da ABIN concluiu Correição Extraordinária para verificar a regularidade do uso de sistema de geolocalização adquirido pelo órgão em dezembro de 2018.

A partir das conclusões dessa correição, foi instaurada sindicância investigativa em 21 de março de 2023. Desde então, as informações apuradas nessa sindicância interna vêm sendo repassadas pela ABIN para os órgãos competentes, como Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal.

Todas as requisições da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal foram integralmente atendidas pela ABIN. A Agência colaborou com as autoridades competentes desde o início das apurações.