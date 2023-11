O POVO News: Israel inicia operações terrestres em Gaza; novos reféns podem ser libertados

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a ação de repatriação exercida pelo Governo Federal, que já trouxe de volta ao Brasil 1.413 passageiros e 53 pets. Ao todo, 2.723 brasileiros já pediram auxílio ao Itamaraty para retornarem ao Brasil. O primeiro voo, com 211 repatriados, chegou na madrugada do último dia 11.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 23. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas . O Exército de Israel entra em Gaza para "operações pontuais", mirando áreas onde estavam reunidos integrantes do grupo terrorista Hamas e de outras organizações armadas palestinas.

A edição comenta sobre o ataque a tiros à Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, nesta segunda-feira, 23. A tragédia deixou uma estudante morta e três feridos. Para comentar a respeito, o O POVO News recebe Gabriel Petter, mestre e doutorando em Educação.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o retorno do presidente ao Palácio do Planalto, bem como as pautas que serão discutidas no Congresso esta semana.

Além disso, a edição comenta sobre as eleições presidenciais da Argentina. A disputa, que será decidida no segundo turno, no dia 19 de novembro, será enfrentada entre o governista de centro-esquerda Sergio Massa e o candidato de extrema-direita, Javier Milei.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço



Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



