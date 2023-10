Se informar por mídia tradicional reduz crença em fake news eleitoral, aponta estudo

A cearense e pesquisadora de pós-doutorado, Camila Mont'Alverne, comandou estudo com análise de mais de 2 mil brasileiros antes, durante e depois das eleições de 2022

Crédito: John Cairns/Reuters Institute for The Study of Journalism

O nome do artigo é "O nexo da desinformação eleitoral: como o consumo de notícias, uso de plataformas e confiança no noticiário influenciam a crença em desinformação eleitoral".

Se informar por meio de notícias veiculadas pela mídia profissional no Brasil fez com que as pessoas acreditassem menos em fake news relacionadas às eleições de 2022, de acordo com estudo que será publicado pelo jornal acadêmico britânico Public Opinion Quarterly.

Quem lidera o estudo é a cearense Camila Mont'Alverne, pesquisadora de pós-doutorado no Instuto Reuters para o Jornalismo na Universidade de Oxford, com graduação em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), que adiantou os detalhes da pesquisa ao jornal Folha de S.Paulo.

Em publicação, Camila frisa que a análise é baseada em dados de tracking e survey, mostrando como consumo de mídia tradicional leva a menor aquisição de desinformação sobre o processo eleitoral. "Se as pessoas confiam nas notícias, o efeito é potencializado", diz a doutora.

Ela acrescenta que a realização da pesquisa foi em parceria com colegas do Trust in News Project de Oxford.



Além da análise de monitoramento, também foram realizadas pesquisas quantitativas com entrevistas de internautas para determinar como diferentes tipos de conteúdo online se relacionaram à crença em desinformação eleitoral no ano de 2022.

O estudo indica que consumir informações de veículos profissionais, "tradicionais", definidos como aqueles que existiam antes da internet e estão no centro da mídia, está associado a níveis mais baixos de crença em fake news eleitoral.