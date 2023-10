PT indica Alencar Santana como pré-candidato à prefeitura de Guarulhos

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Guarulhos anunciou o deputado federal Alencar Santana (PT-SP) como pré-candidato à prefeitura da cidade nas eleições municipais de 2024. Conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a sigla estuda lançar candidatos em 12 a 14 das 26 capitais - Brasília não tem eleições municipais.

O deputado comemorou o anúncio da pré-candidatura nas redes sociais. "Com muita honra e responsabilidade, acabo de ser indicado pelo diretório municipal do PT de Guarulhos para a missão de ser o pré-candidato do PT na eleição de 2024 para a prefeitura desta que é a 13ª maior cidade do Brasil! Pra cima!", escreveu Santana no X, antigo Twitter. O deputado foi o relator na Câmara do projeto de lei do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como mostrou a reportagem, as duas maiores cidades do Brasil não devem ter candidatos a prefeito do PT. A sigla deve apoiar Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo e Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro.