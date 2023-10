O POVO News: ONU anuncia o envio de caminhões com ajuda humanitária à Faixa de Gaza

Seguindo a mesma linha, o episódio conversa com Helena Cherem , especialista em geopolítica do Oriente Médio e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela comenta sobre o ataque de Israel que atingiu igreja ortodoxa que abrigava famílias refugiadas, em Gaza .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 20. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz atualizações acerca da guerra entre Israel e Hamas. A Organização das Nações Unidas (ONU) informou que o s caminhões com ajuda humanitária entrarão neste sábado, 21, na Faixa de Gaza, onde a população palestina aguarda a chegada de insumos básicos em meio aos intensos bombardeios.

Acerca do assunto, o O POVO News recebe Claudia Dicker, brasileira que reside em Israel explica o cenário no país, que já enfrenta o 14° dia de conflito.

No que diz respeito à política nacional, a edição comenta o pedido feito pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) em ser escoltada por policiais legislativos após o fim da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigava os ataques golpistas do 8 de janeiro. A solicitação foi aceita após a relatora da comissão ser ameaçada de morte.

O programa discute a operação da Polícia Federal para investigar o uso irregular de um sistema secreto de monitoramento de geolocalização de celulares pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No que tange às ações realizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a transmissão comenta sobre a primeira aparição pública do petista após os procedimentos médicos. Nesta sexta-feira, Lula participou, de forma remota, da cerimônia de 20 anos do Programa Bolsa Família. Na ocasião, ele comentou que está recuperado e que volta ao Planalto na semana que vem.

Além disso, o programa comenta sobre o marco temporal, que deve ser vetado pelo presidente Lula ainda nesta sexta-feira, 20, data em que termina o prazo para decisão. A previsão é de que Lula siga as orientações da Advocacia-Geral da União (AGU) e vete dispositivos julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.