Haddad diz que possível vitória de Milei na Argentina preocupa o Brasil

Com as eleições argentinas marcadas para este domingo, 22, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad (PT), admitiu preocupações futuras caso o candidato de extrema direita, Javier Milei, ganhe a disputa. O país vizinho é um dos principais parceiros comerciais do Brasil.

Haddad demonstrou preocupação em relação a especulações sobre um possível rompimento entre os dois países caso Milei vença o pleito. “É natural que eu esteja (preocupado). Uma pessoa que tem como bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa. Porque em geral, nas relações internacionais, você não ideologiza a relação”, disse à agência de notícias Reuters.



Em discursos de campanha, Milei disse que pretende limitar a parceria comercial com os brasileiros. O candidato chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “comunista raivoso” e “socialista com vocação totalitária”. O economista argentino é comparado com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) pelos posicionamentos extremistas.