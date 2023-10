O POVO News: Ataque em Gaza sinaliza que guerra entre Israel e Hamas será longa

A edição também comenta sobre o retorno de Lula às atividades presidenciais com os ministros do governo

Seguindo a mesma linha, o O POVO News recebe o coordenador do Núcleo de Comunicação da FEPAL, Marcos Feres. Ele comenta sobre o cenário na Palestina e sobre as manifestações.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 19 . Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas . O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, alegou que a guerra entre o grupo terrorista e Israel será longa. Nesta quinta-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, informou que tropas invadirão a Faixa de Gaza por terra "muito em breve" .

A edição comenta sobre a operação de Israel realizada na Cisjordânia, cujo alvo principal é o campo campo de refugiados de Tukarem. Segundo as forças israelenses, os presos no território têm ligação com grupos armados, entre eles o Hamas.

Para discutir sobre o que são os grupos terroristas Hamas, Jihad e Hazbollah, o programa conversa com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo, de Belo Horizonte, Vladimir Feijó.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o retorno do petista às agendas oficiais e presidenciais com ministros do Governo. Além disso, o Senado promoverá sessão para discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, a edição explica o caso do roubo de armamentos do Exército, que veio à público no último dia 10. O Comando da Força terrestre identificou três militares suspeitos por facilitarem o sumiço das 21 metralhadoras do quartel.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO