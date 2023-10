Eduardo Girão solicita audiências para analisar projeto que trata de apostas esportivas

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) solicitou ao Senado Federal audiências públicas para discutir projeto de lei que regula apostas esportivas por meio de quota fixa. Em pronunciamento realizado na última quarta-feira, 18, o parlamentar alertou sobre o perigo da atividade conhecida como bets. Entre outras medidas, o texto regulamenta a publicidade desses jogos, o destino dos tributos sobre arrecadação, as regras para autorização à operação dos sistemas de apostas.

De acordo com o senador, há um "jabuti" no projeto que permite a liberação do jogo ilegal. O termo se refere na política a emendas parlamentares que não têm ligação direta com o texto principal colocado em discussão no Congresso. Elas são vistas como "contrabandos" quando colocadas em votação. A prática usada para acelerar aprovação de projeto ou para beneficar alguém é considerada ilegal, mas ainda utilizada em textos de Medidas Provisórias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Girão faz referência à matéria da Revista Veja que afirma que um deputado teria recebido propina para aprovar leis que favorecem empresas de apostas, além de não pressioná-las na CPI sobre manipulação de resultados de jogos de futebol. O suposto parlamentar teria cobrado R$ 35 milhões. Segundo Girão, é dever "político e moral" do Senado aprofundar a pauta em defesa do povo brasileiro.